春節即將到來，又遇疫情出現本土案例拉警報，民眾因害怕群聚感染，紛紛取消登門拜年、出外旅遊，遠東商銀發現，2020年新冠疫情爆發，遠銀APP發紅包使用量成長3.3倍，2021年民眾防疫意識升高，春節也會避免過多群聚，預期APP發紅包使用率會再攀高峰。

遠銀指出，善用數位金融服務，幫助民眾輕鬆為親朋好友獻上心意，為鼓勵更多客戶體驗APP發紅包，並推出「發紅包抽紅包」，即日起至2021年02月28日，於遠銀行動銀行APP完成任一筆發紅包轉帳交易，即有機會獲象徵「一路發」的168元紅包，共有100個紅包，為客戶添好彩頭。

遠銀表示，APP發紅包設定簡單好上手，提供「1對多均分紅包」、「1對多好運紅包」及「1對1發紅包」3種發紅包模式。根據遠銀資料庫顯示，2020年使用APP發紅包是2019的3.3倍，其中使用「1對多的均分紅包與好運紅包」也提升至四，代表數位紅包符合客戶需求，而且越玩越上手，客戶運用多元，如春節過年發給晚輩、遠距拜年、企業老闆提供員工尾牙抽獎及親朋好友聚會遊戲獎勵等。

遠銀說明，該行是首波開放手機號碼轉帳的銀行，民眾可結合APP發紅包，體驗更順暢，原領取紅包需要輸入長長的銀行帳號，不好記也怕輸錯，但遠銀APP設定帳戶綁定手機門號，領取紅包只要輸入手機門號，就立刻能到手。在疫情延續下，善用數位紅包線上拜年不塞車，心意傳遞最即時，遠距也能獻祝福表心意。

遠銀APP電子紅包也是遠銀常用的好工具，遠銀強調，每年該行總經理周添財善用數位金融服務，準備不少電子紅包與2,535位遠銀同仁在雲端圍爐，2021年為避免群聚感染，停辦大型群聚活動，將春酒經費改以APP發紅包方式送出，員工期待度破表。且今年搶紅包活動又變得更簡單，員工只要預設手機號碼收款，全行員工就能以輸入手機門號快速搶紅包，讓2,535個員工家庭共同參與雲端春酒，上下齊心迎向新的一年。

(工商 )