迎接農曆春節到來，全家便利商店8日表示，無論是針對在家中圍爐歡聚，或是返鄉出遊的民眾，全家要成為吃喝玩樂的好幫手，即日起整合線上線下通路，陸續推出Lets Cafe、私品茶、飲料零食等優惠活動，其中包括Lets Cafe經典美式跟拿鐵5.5折起、私品茶6.6折起，還有零食、輕食等優惠價，要讓顧客春節期間吃好吃滿！

全家表示，從2/10小年夜到2/12初一，全家APP「隨買跨店取」推出Lets Cafe大杯經典美式36杯888元，以及Lets Cafe大杯經典拿鐵28杯888元，相當於5.5折起，於2/10-2/16期間內只要兌換七杯以上(含)，即可參加抽獎，有機會獲得一個月份單品拿鐵30杯(10名)、全家點數88888點(20名)。

2/10-2/23至全家店舖購買Lets Cafe任一杯，即可獲得日系潮流眼鏡品牌JINS 300元購物金，購買眼鏡或墨鏡皆可使用，讓你在開學、開工前換個新造型。

另外，全家私品茶也同步祭出優惠，2/8一日限定於APP「隨買跨店取」推出私品茶50元系列2杯66元，60元系列2杯88元，相當於6.6折起，還可任選喜愛的口味。

2/10-2/23則推出私品茶「均一價」活動，凡全家會員至店舖購買私品茶系列指定商品，可享有29、39、49元均一價，如「芝麻白玉醇奶」、「馥郁金萱水果茶」、永豐餘生技「濃仙草飲」、「黑糖薑茶」，或「金萱鮮橙青茶」、「金萱青茶」等多達15款茶飲選擇。

此外，2/10-2/23全家APP隨買跨店取也推出多種零食、點心、飲料優惠，飲料包含自有品牌FamilyMart Collection「芭樂檸檬青茶」3件100元、「午后時光重乳奶茶」4件100元、「立頓奶茶」9件100元等；零食點心則有「樂事樂連連海苔洋芋片」3件100元、「旺仔小饅頭」3件56元，想吃輕食的還有大成享點子「四川香麻嫩雞胸」、「法式舒肥嫩雞胸」5包225元。

(工商 )