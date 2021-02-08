行政院農業委員會畜產試驗所應用高密度核苷酸變異微陣列技術，結合臺灣特有肉牛品種──臺灣黃牛的完整純種系譜資料，以及歷年來黃牛與肉牛雜交育種試驗，在牛隻基因體中篩選出可供鑑別純種及不同純度臺灣黃牛的5,690個（5K）核苷酸變異，並開發客製化檢測服務，可針對以臺灣黃牛為品種基礎及其衍生品種中所含臺灣黃牛成分比例給予鑑別。可應用於臺灣黃牛品種登錄及品種權保護、黃牛肉及其製品所標示或宣稱之品種成分進行鑑定，有助於訊息充分揭露，保障民眾吃的權益。

在全球化競爭下，各國紛紛推出在地化的特色牛肉搶占市場。臺灣牛肉市場則幾乎淹沒在全球化浪潮中，我國每年從澳洲、美國、紐西蘭等國進口九成以上牛肉，國產牛肉市占率不到5％，且其中九成以上品種為荷蘭乳牛，專用肉牛並不多見。

臺灣黃牛過去因為體型小不受傳統肉牛業者青睞，然其具耐熱、抗病及耐粗飼等抗逆境特質，飼養成本低，產肉效率並不亞於其他肉牛品種，具有本土種原優勢，同時黃牛肉富含不飽和脂肪酸且膽固醇含量低，具有獨特香氣風味及健康取向。近年來畜試所透過技術移轉方式，積極協助業者建立「臺灣黃牛肉」在地品牌，希望仿照美日牛肉，建立具本土牛肉特色的在地品牌。目前市面上有許多牛肉麵店及火鍋店都標榜使用臺灣黃牛，但大部分業者號稱的「臺灣黃牛」其實血緣均不純正。

現有純種臺灣黃牛族群不大，除了畜試所的族群之外，民間可能仍有符合品種特徵之黃牛，未來透過外觀及DNA之鑑別審查，有助於擴大臺灣黃牛進行品種登錄之輔助工具，更可作為後續臺灣黃牛種用畜群及商用衍生畜群之品種組成監控工具。

除了用於品種權保護之外，黃牛肉及其製品之品種成分也將可進行量化檢測，保障消費者及業者之權益。未來畜試所將秉持科學論證基礎，持續以科技實力，研發新式DNA分子生物鑑別檢驗技術，戮力為國產牛肉品質及品牌把關。

(工商 )