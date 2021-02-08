根據統計，今年1月，港股受北水南下資金簇擁，成為全球表現最佳的市場之一。中信投信表示，大陸境內資金藉由港股通大舉進入香江，主要著眼港股估值較低、股利較高、結構轉變等優勢，帶動補漲氣勢，建議投資人多加留意追蹤大陸金融、地產等產業龍頭的陸股ETF，隨大陸經濟復甦，這類價值股反彈空間可期。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，光滬港通在1月就淨流入4,230億港元，比去年12月底增加155％。資金湧入香港主要有兩個原因，一為美國對和大陸軍方有關企業實施「禁投資令」，吸引大陸境內資金進場抄底，另一原因為港股估值相對低。目前全球多數主要市場本益比都已高出歷史長期均值，根據統計，上證指數為18.4倍，台灣加權股價指數為22.9倍，相比之下，恒生指數僅16.3倍，成份股多為價值股的恒生中國高股息率指數估值更低，根據最新12月指數月報，僅6.5倍，補漲空間值得期待。

葉松炫認為，目前大陸境內資金充裕，人行去年於中央工作經濟會議上表示，「（貨幣及財政刺激）政策不會急轉彎」，即意味貨幣政策過早緊縮，力度將緩慢漸進。另一方面，全球利率低迷，高收益資產有望成為未來資金追逐標的。恒生中國高股息率指數成分股為陸企，但因為香港外資偏好現金股利，其股息率高達7％，高於多數主要陸股指數，投資人不妨多加留意追蹤該指數的ETF。

恒生中國高股息率指數不僅股息率出色，過往8年股息率穩定保持於4％以上，且指數成分股近3年營收成長保持於7～14％間，2019年各產業成分股平均股東權益報酬率皆是雙位數，可見成分股獲利穩定；對於渴望穩定現金流的投資人，追蹤該指數的ETF可作為核心部位，長期持有。

葉松炫強調，港股開年來的好成績，另一原因得歸功於港股「轉骨有成」，近年來科技股比重越漸提高，拚多多、美團等科技新貴股價屢創新高，亦是吸引大陸內資的一大亮點。此外，積極型投資人不妨留意鎖定新經濟投資的中信中國50（00752）。

(工商 )