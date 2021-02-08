張瑞竹舉辦創作展展示她設計的桌遊。（粘耿豪攝）

朱延平導演為張瑞竹站台。（粘耿豪攝）

資深演員程秀瑛為張瑞竹站台。（粘耿豪攝）

同時擁有演員、作家、畫家、遊戲設計師身分的才藝女星張瑞竹，從4日起至22日在台北信義新光三越A9館9樓舉辦第二次個展「張瑞竹繪本創作展」，五年多前閃嫁大陸富商老公的她，8日受訪時表示，這一年多她都在台灣回不去，老公與他和前妻生的小孩則繼續在上海過自己的生活，雖然滿想念他們，但也沒辦法，只知家裡又有新成員貓咪，她半開玩笑表示：「疫情可以拆散很多伴侶」。

張瑞竹當年以知名電影《魯冰花》老師一角走紅， 除了電影、戲劇、音樂、舞蹈才藝，近年醉心創作的她已和兩岸藝術家一起在內蒙與各城市舉辦四次聯展、在台一次個展 ，她的人氣奇幻小說《永夜奧佩拉》也應用在桌遊，募資平台推出短短10多天就達標，募款300多萬。她這次創作展共展出油畫20幾幅，《永夜奧佩拉》與《雪花和夏天》主題共逾一百幅以上畫作。與她私交甚篤的朱延平導演和資深藝人程秀瑛、知名藝術策展人林育世等好友昨都到展場共襄盛舉。

被問即將到來的情人節怎麼過，她笑說，因為與老公分隔兩地，也只能視訊表達心意，可能送老公一本自己創作的繪本《雪花與夏天》。她將在台灣與媽媽一起過年，不怕無聊，會在畫畫中度過，「畫圖讓我很開心，覺得時間過得很充實」。

她的油畫創作呈現非常特殊的質感，張瑞竹透露：「因為我要求盡量用天然色粉，但是礦物色粉很貴，我乾脆就買了許多寶石回來自己打粉，例如青金石等各類寶石，把寶石打碎來畫圖，一小管的寶石顏料就超過台幣3000元，等於用高級珠寶作畫，因此成本無敵高，畫作就像是一件特大號的藝術珠寶吧！」

(中時 )