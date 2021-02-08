畫糖國寶級大師吳富雄。（北投南豐天玥泉溫泉會館提供）

大眾湯。（北投南豐天玥泉溫泉會館提供）

自然美景與人文歷史韻底深厚的北投，擁有眾多的徒步景點，搭上春暖花開的熱潮，北投南豐天玥泉溫泉會館提供新穎的私人泡湯空間，「禪式湯屋」全數於上一年全新裝潢完畢，泡湯完後還提供了自有烘培品牌製作的茶點。

農曆年節期間大吹復古風，民眾不妨造訪北投找尋古早味，畫糖既是傳統民間小食也是藝術，飯店邀請了畫糖國寶級大師吳富雄進駐表演，他從14歲傳承父親手藝直至今日已60多個年頭，透過巧手將畫糖細膩勾勒成既能賞玩也能食用的古早味。另提供傳統棉花糖機DIY體驗，還有氣球魔手班尼小丑來報到，限量版的一元復始賀卡拜年討好運等眾多年節系列活動。

業者表示，在繁忙的歲末年終來臨前除夕圍爐預約滿席，初一到初三熱門走春時段也是熱門首選，另有天饗食坊咖啡廳提供各式私房美食選擇，還有多種大小包廂宴會場地，並有訂席中心專人諮詢提供服務，無論是想品嘗酒家菜，或各種大菜小食應有盡有，提供新春賀歲伴手禮—全純手工製作的特色伴手禮「桃酥」和「黃金泡菜」。

(中時 )