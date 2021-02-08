沃旭大彰化東南風場環差小組審查 闖關成功 18:012021/02/08 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署8日進行大彰化東南風場環差小組審查會議，由於前幾次環評委員對於施工過程產生的水下噪音疑義，要求沃旭改變施工方法降低噪音量，經過開發單位解釋後，經過討論終於通過，後續將送環評大會審查。 沃旭風場方面，這次環差提出風機基礎管架與基樁重量及海床面防淘刷保護面積、離岸變電站基樁設計及海床面防淘刷保護面積，並新增結構安全、落管式拋石船及操作條件、聚魚效應觀測年限與量化分析等內容，提出環差變更審查。 楊冪首登GQ超火辣 貼身短裙中間挖空上下曲線全都露 搶單效應 環科訂單看到年底 (工商 ) #沃旭 #風場 #環差 #大彰化東南 #小組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東風從哪裡來 07:002021/02/08 歷史 南市紅害連8天 興達燃煤停3減1 04:102021/02/07 焦點要聞 2021 Ford Focus麗寶挑戰賽 「高手改裝組」稀有登場 14:222021/02/08 汽車情報-汽車新聞 屏東城市棒球隊開訓 盼聯賽旗開得勝 17:452021/02/08 寶島 「衝組」李維斌 要為鴻海衝升級 10:002021/02/08 財經 網路世代 人文與科技交會 07:552021/02/08 藝文副刊 全台連日境外移入空汙嚴重 盧秀燕：市府提早啟動應變措施 10:362021/02/08 生活 領紅包要快 永豐DAWHO首推新年限定功能 17:052021/02/08 財經 前美女主播女兒空靈氣質更勝媽 寫書法仙氣逼人網讚才貌雙全 16:272021/02/08 娛樂 文化傳承這堂課，白先勇要繼續教下去 08:302021/02/08 生活 阿Ken碰觸阿喜身體被誇很紳士 1秒畫面拍18次累歪 13:032021/02/08 娛樂 財經熱門新聞 基建太爛！特斯拉超級工廠傳赴印 科技重鎮、經濟大城互槓 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 反壟斷燒全球 北京再出新規 殺向陸網路巨頭 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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