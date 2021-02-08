環保署8日進行大彰化東南風場環差小組審查會議，由於前幾次環評委員對於施工過程產生的水下噪音疑義，要求沃旭改變施工方法降低噪音量，經過開發單位解釋後，經過討論終於通過，後續將送環評大會審查。

沃旭風場方面，這次環差提出風機基礎管架與基樁重量及海床面防淘刷保護面積、離岸變電站基樁設計及海床面防淘刷保護面積，並新增結構安全、落管式拋石船及操作條件、聚魚效應觀測年限與量化分析等內容，提出環差變更審查。

(工商 )