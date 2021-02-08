合庫金控再度入選富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）並同時納入臺灣永續指數（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」成分股。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，為深化永續經營策略，合庫將ESG視為推動企業社會責任之衡量指標，訂定短、中長期目標與行動方案，並定期追蹤執行成果，以具體行動實踐聯合國永續發展目標，此次能夠持續獲得FTSE4Good國際評比肯定，是全體員工在ESG各面相群策群力、戮力齊心的展現，更是激勵合庫努力朝國際永續標竿企業邁進。

面臨全球氣候變遷及新冠肺炎疫情帶來的衝擊，合庫仍展現優異的財務營運韌性，2020年自結合併稅後淨利為171.35億元、每股盈餘（EPS）1.24元、淨值報酬率（ROE）7.38％及資產報酬率（ROA）0.43％，僅較2019年實際獲利微幅減少2.71％，獲利穩定成長。

而在疫情爆發之際，合庫即發揮金融業核心職能，全力承做紓困振興方案，提供簡便快速的申貸流程協助客戶盡速取得資金，獲金管會肯定，奪「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比優等銀行；在十三項評比項目中共計獲得七項第一，兩項第二。對內則確保員工的健康與安全，積極採取防疫措施及營運不中斷方案。

為與全球永續金融發展趨勢接軌，合庫主動遵循聯合國責任投資管理原則（Principles for Responsible Investment，PRI）及赤道原則精神，並積極響應政府公司治理3.0計畫、綠色金融2.0、信託2.0計畫，強化公司治理、資訊安全與風險管理能力，推動綠色金融，提升ESG資訊揭露品質，重視與利害關係人溝通等作為，以提升企業永續發展，同時亦重視氣候變遷對環境造成的影響，於2020年12月主動簽署支持TCFD（氣候相關財務揭露建議），透過TCFD辨識氣候變遷所致之經營風險與機會；落實環境永續方面，持續導入國際標準制度，建置集團內部能源與環境管理、溫室氣體盤查等驗證系統，提升環境永續績效。

合庫集團期許以更積極正面的態度深化ESG成為企業DNA，發揮金融業核心價值，推動永續發展的善循環，並持續關注國際標準發展趨勢，精進永續策略與目標，成為企業公民典範。

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