迎接2021年，玉山信用卡陪伴卡友過好年，推出多元豐富的新春刷卡活動，讓玉山卡友歡慶新年。考量疫情而減少外出採買年貨的玉山卡友，可以在PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物等三大電商刷玉山卡買年貨享專屬優惠。

持玉山信用卡即日起至2021年2月28日於PChome刷卡滿額最高享1,850元刷卡金，另外，玉山Pi拍錢包信用卡推出限時加碼活動，於PChome線上購物享5％ P幣回饋無上限(含原一般消費享1.5％)；於2021年2月17日至2月28日在momo購物網刷玉山卡滿額最高享3,500元刷卡金；於2021年2月22日至2月28日在蝦皮購物參加女神節暖身活動，單筆刷卡滿16,888元，最高享1,188元刷卡金。此外，2021年2月底前玉山U Bear卡網路購物享3.8％現金回饋(每期回饋上限600元)，於Nintendo、PlayStation、Netflix、Spotify等影音娛樂平台消費可享20%現金回饋(每期回饋上限200元)，讓玉山卡友與家人在家團聚過好年。

玉山信用卡也為需要出門採購年節禮品的卡友準備百貨購物優惠，2021年2月21日前持玉山信用卡於新光三越百貨消費最高可享卡利High活動7%電子贈品禮券；2021年2月10日至3月3日於遠東百貨刷玉山卡滿額最高贈6,000元商品券，讓玉山卡友享好康迎新年。

此外，玉山銀行為金融業首家推出「玉山Wallet新春福袋活動」，自2021年2月17日上午10點起至2月20日止，卡友可登入玉山Wallet使用紅利點數買福袋試手氣，有機會帶走吹風機、行李箱，還有最高1萬點的紅利點數刮刮卡，數量有限，換完為止!

(工商 )