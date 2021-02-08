兆豐銀行2020年9月下旬推出外國股票線上交易功能後，搭上全球資金寬鬆及美股投資這股熱潮，第四季整體美股交易量成長2倍，交易筆數成長1.5倍，其中超過8成交易筆數是來自網路或行動銀行辦理，甚至吸引不少原在券商複委託交易的客戶，直接改用兆豐銀行線上交易平台交易美股。

兆豐銀行分析，美股業務大幅成長，除歸功線上交易功能便利外，精選雙主流商品上架，滿足不同投資屬性投資人也是一大原因。因為疫情所引發之新經濟，導致各產業區塊發生質變，投資人的眼光不再只停留於傳統價值股，而是轉向對人類未來生活可產生破壞式創新之產業亮點，如電動車、潔淨能源、行動支付與自動駕駛等，甚至是太空經濟產業，反映年輕投資世代所關注的未來世界。

為因應不同投資世代之需求不同，兆豐銀行迅速配合調整外國股票上架策略，除市值大的知名企業外，亦提供熱門之破壞性創新相關類股，以服務投資自主性較高的客戶。

兆豐銀行表示，為方便客戶管理投資部位，投資美股無需另開複委託帳戶，亦不必擔心最低申購手續費限制而必須單筆投資較大金額，1股以上即可申購，只要3,000美元起，便能投資美股，更適合分批多筆價位下單的客戶及小資族群，投資操作更靈活。

看準這波美股熱潮未減，兆豐銀行延續推出「網美在兆豐」加碼活動「35成群樂翻天」，即日起至3月31日止，只要使用網路銀行或行動銀行辦理申購或贖回「美股」，享申購手續費3折優惠、贖回交易享信託管理費5折優惠（且無最低收費限制），提供客戶無論申購或贖回皆能雙享優惠。

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