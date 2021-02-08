儘管金融市場的波動不斷，但在全球多國啟動疫苗接重計劃之後，許多國家已出現了疫情趨緩的跡象，不止美國的確診與住院人數都已下滑，其1月的製造業PMI指數也來到59.2創下歷史新高，再加上拜登的刺激方案有望過關等利多刺激，都導致了市場對通膨的預期明顯升溫，並帶動美國十年期期公債殖利率邁向去年3月以來的新高。此外，大陸各產業的復甦也明顯加速，印度也推出了許多財政鬆綁刺激措施，也讓亞洲股市上周受到激勵而全面收紅。

根據統計，上周外資再度重返大陸股市，單周淨流入金額達39.17億美元，是過去30周以來的新高記錄，主因除了大陸經濟的全面復甦外，拜登上台後可望重新定義與大陸的經貿關係，也讓外資透過滬港通北上佈局大陸A股。

另外，印度政府計畫鬆綁財政紀律，計畫讓赤字占國內GDP比重從2020年3月的3.5％大幅擴張到9.5％，以及把外國人對保險業的投資占比從49％擴大到74％，這些措施都被外資解讀為利多，並讓印度股市創下近20周以來最大單周進流入金額的紀錄。

至於外資對東協股市的佈局則是有進有出。繼前周的大跌之後，上周越南股市已然止穩並上漲6.65％，印尼雖然受疫情影響經濟受創最重，但外資在上周卻買超印尼股市超過2億美元，受惠大陸經濟持續復甦帶動東協出口同步走揚，也讓東協股市在上周全面收紅。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，全球金融市場在歷經數月的上漲後，近期因全球疫情出現變數，以及部分個股引發的技術性賣壓使得市場波動加劇，但綜觀各國經濟數據及企業獲利表現，指出全球景氣仍呈現穩健復甦態勢，再加上拜登政府持續著手新一輪財政刺激方案，以及各國央行表明維持寬鬆政策立場下，預期仍將支撐全球經濟增長。反映在亞股上，才會出現在經過前周的全面收黑後，又在上周出現全面收紅的現象。

林雅慧指出，許多企業都陸續公布去年第四季的財報，顯示企業獲利其實大幅優於市場預期，這也讓全球經濟繼續往復甦的方向邁進，如今全球經濟持續復甦，就連美國在今年1月的製造業PMI指數也創歷史新高，顯示在疫苗開始問世後，各國的政策治理反而才是能否走出疫情陰霾的關鍵。

摩根中國A股產品經理張致寧分析，為了因應美國集結其盟國在全球供應鏈上的壓力，大陸已進行了更大的市場開放，除了降低外資的進入障礙之外，正在進行中的資本市場改革，也計畫引進更多的外資活水，這部分已在大陸股市與債市中雙雙展現，外資進入大陸資本市場已是不可逆的趨勢，再加上IMF預估大陸經濟今年有望出現8％的成長，等於是2011年以來的最高紀錄，顯示大陸經濟的全面復甦，是外資前進大陸股市的最大誘因。

張致寧表示，拜登雖然已經執政，但美國對中概股的監管措施仍在收緊，這也讓香港修改上市規則以吸引更多知名的科技與生物醫藥企業陸續赴港上市，統計今年來已有繼快手科技，預估包括滴滴打車、百度、嗶哩嗶哩等知名科技公司都尋求陸續在港掛牌，且除了新股上市外，去年香港股市的漲幅大幅落後大陸A股，被稱為「估值窪地」的港股二級市場也吸引南下資金蜂擁，而1月港股通已流入3,106億港幣，已近2020全年流入一半，甚至還超過2018、2019全年流入總額，可見在實體經濟轉佳與資金流入的動能刺激下，今年大陸股市的投資後市仍十分看好。

(工商 )