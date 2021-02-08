玉晶光（3406）逢淡季，元月營收由高點滑落，創下去年7月以來的新低，惟單月營收11.28億元仍創下歷年同期新高。玉晶光表示，第一季原本就是傳統淡季，需求比去年第四季減少應屬常態。　玉晶光公布今年元月營收，單月營收為11.28億元，連續9個月站穩10億元關卡，單月營收較去年同期的9.81億元，年增14.95％，惟仍較上月14.63億元，年減22.92％，再度應證蘋果新機出貨高峰已過的訊息。

展望2月表現，玉晶光指出，2月因逢農曆春節，休假天數較多，表現恐不若元月。

華興1月營收創21個月新高
瑞智1月銷售台數破188萬台 創同期新高

(工商 )

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