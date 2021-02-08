玉晶光（3406）逢淡季，元月營收由高點滑落，創下去年7月以來的新低，惟單月營收11.28億元仍創下歷年同期新高。玉晶光表示，第一季原本就是傳統淡季，需求比去年第四季減少應屬常態。 玉晶光公布今年元月營收，單月營收為11.28億元，連續9個月站穩10億元關卡，單月營收較去年同期的9.81億元，年增14.95％，惟仍較上月14.63億元，年減22.92％，再度應證蘋果新機出貨高峰已過的訊息。
展望2月表現，玉晶光指出，2月因逢農曆春節，休假天數較多，表現恐不若元月。
(工商 )
玉晶光（3406）逢淡季，元月營收由高點滑落，創下去年7月以來的新低，惟單月營收11.28億元仍創下歷年同期新高。玉晶光表示，第一季原本就是傳統淡季，需求比去年第四季減少應屬常態。 玉晶光公布今年元月營收，單月營收為11.28億元，連續9個月站穩10億元關卡，單月營收較去年同期的9.81億元，年增14.95％，惟仍較上月14.63億元，年減22.92％，再度應證蘋果新機出貨高峰已過的訊息。
展望2月表現，玉晶光指出，2月因逢農曆春節，休假天數較多，表現恐不若元月。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。