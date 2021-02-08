農曆春節過年團圓時紅包最為應景，台新銀行Richart Life為讓生態圈的民眾也能福氣滿點，特地於今年結合科技與生活，台新Point點數紅包大放送，藉由台新Point傳遞新年祝福，把財氣與民眾分享。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，該行自2020年8月領先市場推出生活金融生態圈後，致力打造台新點數整合平台，期望透過區塊鏈技術讓全台灣喜好累積點數的民眾能夠打破各種點數的場域界線。新春台新Point發紅包活動就是點數平台的應用，民眾於領取紅包的同時，即運用區塊鏈技術寫入資料入點給民眾，民眾無須耗時等待，可於台新Point場域及時使用。

近日上線的點數集合帳戶，則已將台新Point與台新卡紅利點數整合，包國儀指出，便於民眾在Richart Life app一目瞭然管理點數，也可透過Richart Life app直接混用不同點數兌換商品。Richart Life持續打破點數界線、串聯生態圈合作夥伴，整合加入點數平台。

為讓民眾能更融入Richart Life生活金融生態圈，包國儀說明，至2月18日前每天登入Richart Life可獲得一次領取88點紅包的機會，同時領到點數還可以每2點投入抽獎，有機會獲得共20名等值6,000元的台新Point及新光三越禮券，或開工日（2/17～18）加碼的168點紅包，或獲得一個月份的咖啡。

包國儀說，還沒有台新Point的民眾，可於2月26日前首次登入成為Richart Life會員，立即獲得台新Point5點，輸入推薦碼再獲贈台新Point10點。新會員的名字中若符合「台、新、理、查、來、福」任一關鍵字，可再獲台新Point 50點，若身分證字號開頭英文字母對中「T、R、L」，可獲全家中拿鐵。

(工商 )