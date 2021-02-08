陳意涵逼問邱澤是否喜歡她。（八大提供）

邱澤劇中演出精彩。（八大提供）

由馮家瑞、林心如、賴聰筆製作的愛奇藝、八大、衛視中文台《她們創業的那些鳥事》，7日播出第3、4集，開播第二週收視再創新高，有線電視收視衝到0.75、分眾族群中的女性25-34歲更一舉突破1.02，蟬聯有線電視週日華語連續劇收視冠軍。劇情播出陳意涵、林心如及簡嫚書各自辭職，並合夥成立新公司「Little Bird」，PTT上網友一路好評熱議，其中飾演陳意涵父親的李立群，為了女兒未來「性」福著想，拉著邱澤大談男人私密話題。只見戲裡李立群熱情提議去試「藥酒」、「心理醫師」，邱澤則猛抓頭尷尬回應：「告白有問題，不代表性功能有問題。」說完立刻落跑！李立群、邱澤兩人1分半的精采對戲，看得網友直呼過癮，留言「整個喚起年少時看他(李立群）演的劇、相聲的回憶！很逗很妙！」

該劇收視最高落點本週劇情尾聲，陳意涵對著「最靠譜的學弟」邱澤問他：「你是不是喜歡我很久了？!」瞬間收視直衝0.91，男主角邱澤回應卻得等到年後才有答案，讓守在電視前的網友一片哀嚎，好奇兩人關係如何進展，同時最新預告中宥勝初登場，這微妙的多角感情糾葛將帶起一波收視高潮。

《她們創業的那些鳥事》在昨播出的集數中，不少網友對場景的美術設計印象深刻，特別是劇中李立群經營的「夏館子」小吃店，除了搭建陳設有年代感，為了符合店鋪內的用具有使用歲月痕跡，劇組把買的全新餐具與附近的餐廳店家交換，拿回舊餐盤擺放，細節講究之處令人驚豔。

除了場景道具陳設引起熱烈討論，網友更驚見連兩週播出在「夏館子」裡看到甫獲奧斯卡最佳國際影片角逐的《陽光普照》中巫建和身影，笑稱居然能邀到「奧斯卡等級的臨演」參與客串，「這部戲真的是臥虎藏龍！」其次簡嫚書這次有別以往突破文青形象，從外型到演技令人刮目相看，網友說「演那麼油的角色，卻不會讓人感覺很油、很討厭、甚至有點討喜可愛。」更大膽預言看好簡嫚書可望以美季一角角逐金鐘，意外圈粉。

(中時 )