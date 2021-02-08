台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股案，今(8)日起訴勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文及相關涉案人員共12人一案。勞動部回應，對於游迺文疑涉不法案件，勞動基金運用局已將游迺文記二大過，予以免職處份。勞金局局長蔡豐清則遭到撤換，調任參事，副局長蔡衷淳送考績會處分。

勞動部政務次長王安邦表示，勞金局長蔡豐清已遭行政處分撤換，將轉任參事，局長則由常務次長林三貴暫代，上述調整將於農曆年後生效，目前處交接階段。至於勞金局副局長蔡衷淳因督導不周送考績會，未來安排待考績會結果出來再論。

(中時新聞網)