彰化縣有13名失依失親的孩子以縣長王惠美當監護人，快過年了，縣長媽媽王惠美邀請孩子們提前圍爐，共享團圓與天倫之樂，還準備外套及圍巾做為新年禮物，一起話家常，小朋友開心也體貼媽媽像超人，扛起繁重的縣務工作，有了榜樣要更努力，王惠美勉勵孩子們正像面對未來，成為自己生命的主人就是成功。

這次圍爐在縣長公館舉辦，孩子們再度團聚了，都很開心，彼此分享生活的開心和挫折，縣長媽媽替孩子們夾菜，提醒在冬天要穿得暖暖，並應景地贈送孩子壓歲錢，孩子們也貼心地準備賀年卡片給縣長媽媽，卡片中除了賀歲、拜年外，也表達對縣長媽媽的感謝，餐敘間充滿活潑溫馨的歡樂氣氛。

彰化縣有13名失依失親的孩子以縣長王惠美當監護人，快過年了，縣長媽媽王惠美邀請孩子們提前圍爐，共享團圓與天倫之樂。（吳敏菁攝）

彰化縣有13名失依失親的孩子以縣長王惠美當監護人，快過年了，縣長媽媽王惠美邀請孩子們提前圍爐，共享團圓與天倫之樂。（吳敏菁攝）

彰化縣有13名失依失親的孩子以縣長王惠美當監護人，快過年了，縣長媽媽王惠美邀請孩子們提前圍爐，共享團圓與天倫之樂。（吳敏菁攝）

王惠美以勉勵孩子們，「生命總有喜有悲，但無論順境逆境都必須勇敢正向地面對未來，成為自己生命的主人」。社會處表示，受監護兒少大多係因嚴重疏忽、虐待，或因家庭發生重大變故、父母遺棄或無依之不幸兒少，基於維護兒少最佳利益，由縣長擔任其監護人，在政府照顧之下平安長大，感謝安置機構及寄養家庭用心地照顧孩子。

餐後則由縣府團隊安排前往「卦山村」生活美學聚落，駐點青年職人帶領孩子們體驗花藝創作、版畫印刷與植栽設計等，孩子們也很驚喜，日常中的小細節可以透過創意而呈現新的風貌。

(中時 )