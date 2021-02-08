中市府原民會結合社會局物資，寒冬送暖助弱勢原民長者。（台中市政府原民會提供／陳世宗台中傳真）

中市府原民會結合社會局物資，寒冬送暖助弱勢原民長者。（台中市政府原民會提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府原住民族事務委員會與社會局共同舉辦關懷原住民寒冬送暖活動，由市府原民會主委林益陸代表市長盧秀燕，於2月2日至5日至全市22站文化健康站及太平「花東新村」、霧峰「自強新村」等處，分送日常生活物資關懷送暖給長者，並提前拜早年，祝福長輩們健康歡喜過好年。

林益陸表示，盧市長上任後，即要求市府原民會積極照顧原住民，感謝社會局幫忙結合各界社會資源辦理此次寒冬送暖活動，希望在歲末年終之際，發揮拋磚引玉效果，將關懷弱勢家庭及長者的精神延續到社會每個角落。

市府原民會說明，此次活動感謝社會局協助盤點物資，包含白米660包、醬油及素蠔油709罐、糖及鹽巴554包、罐頭2000罐及鋁箔飲品2000瓶等，市府原民會協助發放物資，林主委也一一與現場長者互動拜年，氣氛熱絡溫馨，希望透過此次活動，發送物資給有需要的原住民，讓社會各界愛心發揮最大效益。

(中時 )