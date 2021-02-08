繼高雄市議員黃捷罷免案之後，台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤的罷免案已啟動連署，外傳綠營點名要罷免國民黨主席江啟臣、副祕書長謝龍介及革實院長羅智強3人。資深媒體人謝寒冰分析3人所處選區特色後直言，民進黨應該不敢發動罷免，他甚至還對民進黨嗆聲，若羅智強遭罷免成功，「我就跟你姓」。

謝寒冰7日在中天政論節目《爆掛頭條》中表示，罷免是人民的權利，但若真的想要罷羅智強、江啟臣、謝龍介，那就試著去發動罷免，「去罷啊，看你敢不敢去？我老實講，他們不敢啦」。

謝寒冰更對3人的選區情況進行分析，指江啟臣是台中地方派系紅派的少主，在地方上經營很久，要罷他不容易，「上次選舉他贏對手多少票，你們知道嗎？你確定在那邊發起罷免能罷的了他？民進黨如果錢多可以盡量去試試看」。

對於羅智強的選區，謝寒冰則指出，羅智強所處的大安、文山區是神分深藍的選區，2022年總統大選時，前高雄市長韓國瑜在該區的得票還贏過總統蔡英文，他更忍不住直言，「要在大安文山區罷國民黨市議員，是想太多了吧？拜託趕快去罷，看羅智強會不會罷掉」，他還對民進黨喊話，複製挺黃捷的規格，傾盡全黨之力，用力去罷羅智強，「你罷的掉我跟你姓」。

至於謝龍介的部分，謝寒冰坦言，指他相對危險，雖然謝龍介在選區裡是第一高票當選，但那區真的太綠。不過，謝寒冰認為，罷免一個人要有很好的理由，而謝龍介上次選舉能拿第一高票，表示他做事情有口碑，在當地受到肯定。

謝寒冰強調，不是每個人都能罷，藍軍現在在檯面上的人，都是在這波大逆風 當中站穩、活下來的人，要罷藍軍的人沒有那麼簡單，民進黨如果有種的話，就發動大罷免，看到時候有幾個被罷掉？還是花一大把錢卻徒勞無功？「我們拭目以待」。

【整點精華】20210207綠營反制想發動罷免? 謝寒冰分析:罷不掉

(中時新聞網)