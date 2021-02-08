Apple經銷商德誼數位 Data Express祭出超值優惠，驚喜一波接一波！不久前蘋果公布即將推出戴口罩也能快速解鎖iPhone的新功能，但前提是需要搭配Apple Watch。因此德誼數位特別針對進入想購入Apple Watch的消費者提供全系列商品享獨家貼心福利。

隨著疫情持續，Apple Watch成為了戴口罩也能快速解鎖iPhone手機的方式之一，蘋果日前也公布iOS 14.5/iPadOS 14.5 Developer Beta 1開發者測試版中，用戶戴口罩遮住口鼻且使用Face ID時，可以利用Apple Watch快速解鎖iPhone。看準Apple Watch的便利性，相信越來越多的iPhone用戶會想要購入Apple Watch，德誼數位也貼心為果粉量身打造Apple Watch專屬獨家福利。

德誼數位宣布即日起至2月28日，凡至德誼數位購買Apple Watch系列商品，即贈送市價1,090元的Moshi Travel Stand for Apple Watch充電器，數量有限送完為止，加價299元即可再帶回市價990元的Laut潮流錶帶，歡慶新年同時也不忘時尚搭配。除此之外，德誼數位也於歲末之際加碼，推出超給「利」吸睛換機方案，凡購買任一產品，攜碼遠傳月付1,399元，即可擁有5G上網吃到飽、遠傳網內免費打、門市多項商品0元帶回家等多項優惠！

(科技)