瑪家鄉公所培訓導覽人員，盼為遊客解說屏專五道路上的沿途景色與人文。（林和生攝）

瑪家鄉通往舊筏灣及白賓山的唯一道路屏專五道路，鄉公所修訂自治條例，朝向限制人員與車輛管制，即便屏東縣政府並未備查通過，但公所仍將於9日啟動試營運，預計3個月期間將滾動檢討，因此人車暫時還不收費。

根據瑪家鄉公所修訂自治條例，專五道路開放時間為上午8時至下午4時，假日則延長至下午5時，每輛車收費30至80元不等。對此屏東縣政府發言人鄞鳳蘭指出，鄉公所制定的專五道路自治條例已送縣府備查，但由於內容仍有疑慮，目前尚未同意，並請公所修正中。

鄞鳳蘭也說，了解鄉公所對於通往舊筏灣部落道路狹窄，希望以管制維護交通安全的用心，但在自治條例尚未完備時仍請公所暫緩實施，否則限制人車進入，一旦遭民眾舉發，恐有觸法之虞。

專五道路全長8公里，沿線經過有小百岳之稱的白賓山，及擁有12棟完整石板屋的「千年古城」舊筏灣部落，一直以來都是登山客與探訪祕境遊客的熱門景點，但也因此，狹小山區道路常出現車輛任意停放情形。

瑪家鄉長梁明輝表示，面對即將到來的農曆春節，可以預期有許多遊客可望上山、一覽山區美景，因此祭出每天限額250人，山友可以上網登錄，或者到派出所辦理入山證，且提醒遊客必須將車子停放畫設停車格內，或乘坐接駁車上山。

梁明輝表示，啟用後並不會立即收費，屆時也可能發現很多缺點，會謙卑的滾動檢討及改進。鄞鳳蘭則提醒，有關交通問題建議專案處理，可由公所派員並商請警方協助來維持交安，若強行限制人車進入恐會觸法。

(中時 )