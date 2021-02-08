以韓國經典線上遊戲《傳奇Online》正版IP製作、台灣財神傳奇有限公司發行的區塊鏈HTML 5跨平台遊戲《財神傳奇》已於台灣正式上線，玩家可與來自世界各地的朋友們熱血同戰！

此次推出正版IP遊戲《財神傳奇》除了保留傳奇熱血的RPG遊戲特性，更加入具差異化的區塊鏈系統，讓玩家之間可以進行資產及道具交易，透過特定玩法還能增加更多盈利性，玩家每週通過日常任務、PVE、PVP、跨服戰、副本、BOSS等各種玩法的貢獻度來開採遊戲代幣（鑽石），不同於現有區塊鏈遊戲的競爭玩法，帶來更多成長樂趣。

本作以HTML 5技術開發，玩家可以使用手機、電腦或是平板等不同裝置跨屏遊玩，遊戲共有三大職業，「戰士」具備卓越的生命力和攻擊力，擅長打獵及近身戰；「術士」以強大的魔力進行攻擊，可操控風、火、冰、石等自然之力；「道士」不僅擅長恢復治癒及用毒之術，也是精通劍術的全方位職業。

各種經典角色，等你來體驗！

財神傳奇有限公司表示，將與專注於區塊鏈遊戲服務的公司WeMade Tree積極開發結合《傳奇》IP的區塊鏈遊戲進軍全球市場，這次推出新類型的H5遊戲《財神傳奇》非常高興，會盡最大的努力為玩家提供穩定、愉快的遊戲服務，後續也會為台灣玩家帶來更多的活動內容。

(科技)