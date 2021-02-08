《偶像夢幻祭2》公演影片——我們的合奏，才剛剛開始

為慶祝遊戲正式上線《偶像夢幻祭2》官方曝光了全台特別公車的活動企劃。旗下偶像如飛來飛去的全新組合Crazy：B、貫穿吧心靈的花色全新組合ALKALOID、夜空中閃耀的南十字星Trickstar、獻上歌曲的騎士團Knights、暗夜的狂獵UNDEAD、天上與世界的交響樂fine，總計有6個閃亮組合及8種繽紛設計的閃亮主題公車，現今在台北市、 台中市和高雄市齊心等待著妳(你)的到來！快來和心儀的偶像來一場浪漫的邂逅吧！

全台特別公車廣告，邂逅心儀偶像組合

除了八種樣式的主題公車以外， 同時官方粉絲團為了與各位製作人同樂，歡辦『我和你在公車上的相遇』公車廣告打卡活動，各位製作人只要在路上拍攝主題公車的圖片，並發佈到對應的官方粉絲團的活動中即可成功參與，此次活動有豐富的獨家禮包贈送給每位製作人，千萬不要錯過，快來與我一起相遇！！

《偶像夢幻祭2》路上捕抓偶像，你今天拍了嗎？

官方粉專 分享抽戴森吹風機

而官方於2月8日釋出正式公演影片且為了讓各位製作人們一同參於活動，額外準備了豐富實體獎項，如戴森吹風機、香奈兒coco唇膏及上級招募10連抽做為獎勵，詳情請參考官方粉絲團。

活動時間：即日起 至 2月28日 23：59

活動獎勵：Dyson Supersonic 吹風機、香奈兒coco唇膏、上级招募10連抽

《偶像夢幻祭2》快來粉絲團參加活動吧！

迎新春全新原創卡片最新劇透

細心的製作人們已經發現了，在前兩天，《偶像夢幻祭2》官方粉絲頁發出了一條劇透貼文，截取了許多全新限定的精美卡面，並邀請各位製作人們一起競猜：今年與製作人一起迎新春的會是誰呢？這條消息一發出便引發了製作人們的熱烈討論。最終官方公佈了新春原創卡片的角色，不知道各位製作人有沒有猜對呢？

《偶像夢幻祭2》猜猜誰是這次新春原創卡片角色呢？

同時提醒各位製作人，春節原創限定卡池【招募！歲序交錯的暇間】已於2月9日正式開啟，快來把活動五星卡【鴻運當頭】天城燐音帶回家吧！演唱會活動【新星團★閃耀的BIGBANG!】也將於2月11日正式開啟！各位製作人不要錯過哦！

後續還有更多最新遊戲資訊陸續釋出，歡迎關注《偶像夢幻祭2》Face Book官方粉絲團搶先得知遊戲最新消息。

(科技)