義大醫療體系醫院於農曆春節假期期間（2/11～2/16），門診：初一（2/12）、初二（2/13） 、初三（2/14）全日停診；除夕（2/11） 上午看診；初四（2/15）以後恢復正常門診看診。義大醫療體系醫院，急診照常24小時開放。

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