義大醫院初四以後恢復門診 急診室不打烊 18:152021/02/08 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大醫療體系醫院於農曆春節假期期間（2/11～2/16），門診：初一（2/12）、初二（2/13） 、初三（2/14）全日停診；除夕（2/11） 上午看診；初四（2/15）以後恢復正常門診看診。義大醫療體系醫院，急診照常24小時開放。 桃醫3024人採陰 年後恢復服務 高雄2員警接觸確診者遭隔離 陳時中14：00說明 (工商 ) #門診 #後恢復 #義大醫療 #體系 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫預計年後重新出發 300餘床待分配 11:312021/02/08 生活 未保持安全距離 國10連環車禍 兩人送醫 1命危 15:252021/02/08 社會 返鄉過年教戰守則 防疫之餘還要健康吃 17:072021/02/08 健康 馬國病童舉家來台抗癌成功 持續向馬傳遞台灣溫暖 16:222021/02/08 生活 中捷綠線載重測試8日展開 春節不中斷 15:522021/02/08 生活 桃園2月10日起 長照機構恢復訪視 04:102021/02/08 地方新聞 Gogoro 新春健檢 感心登場 邀車主回廠免費健檢 加碼抽萬元好禮 平安出遊過好年 11:272021/02/08 機車情報-優惠快訊 桃市義勇消防總隊第四隊送溫情 帶雞排物資慰問醫護 16:442021/02/08 寶島 頭份市公所過年取消停車收費及生命紀念館法會 15:532021/02/08 寶島 桃醫危機解除 前進指揮所解編 04:102021/02/08 焦點要聞 桃醫最新院內景象驚人 病患吐關鍵轉折 11:182021/02/08 生活 財經熱門新聞 基建太爛！特斯拉超級工廠傳赴印 科技重鎮、經濟大城互槓 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 反壟斷燒全球 北京再出新規 殺向陸網路巨頭 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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