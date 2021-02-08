下游需求強烈產品組合優化今年營運穩定成長鋁合金大廠廷鑫興業（2358）8日公告，1月合併營收1.56億元，較去年同期大幅成長105.64％，並創下近年同期新高。

廷鑫表示，鋁合金與皮件業務持續受惠出口貿易成長，且鋁合金業務反應國際鋁價調漲，1月營收走高。下游需求仍然熱絡，訂單出貨已排到第二季，且接單策略優化產品組合，預期今年營運將可穩定成長。

廷鑫鋁合金棒的客戶多為外銷製造業，在自行車、太陽能等下游需求強烈之下，公司出貨持續成長。因應客戶需求，公司可提供鋁錠、鋁合金棒、鋁盤元產品，或是接受客戶以鋁錠庫存委託代工生產，1月份兩者業務同步增加，其中純代工業務比重仍高，對毛利率提升有正面助益。

皮件業務按客戶排程出貨，1月份皮件營收較去年同期明顯成長。目前出貨時程已排至第二季，在疫情干擾因素淡化下，預期今年皮件的營收貢獻將較去年為佳。廷鑫也持續優化生產線，提高生產效率，以此提升產能，因應出貨需求。

(工商 )