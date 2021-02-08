曾在中國大陸一線城市工作的女記者，為了愛遠嫁青海，一度被傳為佳話，但這名女記者近日卻發文指控，慘被出軌的丈夫長期家暴，原先她為了孩子隱忍丈夫的「暴行」，在不堪長期施虐的情況下，她帶著3名孩子逃家，女記者的悽慘親身經歷曝光後，引發網友熱議！

女記者馬金瑜。（圖／翻攝自網易新聞）

據《網易新聞》報導，這位叫做馬金瑜的女記者，曾任職於大陸官媒《南方周末》和《新京報》，獲得過許多新聞大獎，她在2012年得採訪過程中，遇到蜂農扎西，兩人相識47天後，她就遠嫁到青海西南部的貴德縣，他們一起養蜂養花、做助農電商，開設名為「草原珍珠」的微店，幫偏遠牧區的生態食材找到銷路，不過馬金瑜卻在6日發出一篇《另一個「拉姆」》的文章，控訴丈夫長期家暴和出軌！

女記者馬金瑜。（圖／翻攝自網易新聞）

據馬金瑜表示，丈夫在2015年一次喝醉酒過程中竟對她暴打，「我的眼睛登時模糊了，拳頭不斷砸在我的頭，頭被擊打的瞬間，我的小便失禁了...」。她在文章寫道，札西對她的毆打持續到早上，但她沒有報警，而是自行到醫院治療，並發現懷有第三胎。

接下來她在1個月之後，發現丈夫出軌，對方是一名女工人，她上前質問卻被札西一腳踹在肚子上，擔心流產的她趕緊到當地祖傳彝醫友人家中，順利保住孩子。除了這名女工，扎西2017年還搭上一名藏族女大學生，這時馬金瑜要求離婚，卻被對方拒絕，這個情況直到2018年，她終於忍無可忍，帶著3個孩子離開丈夫。

馬金瑜曾以商人身份，在TED Talk演講。（圖／翻攝自網易新聞）

不過扎西卻是反駁馬金瑜的指控，他在7日表示，兩人已經3年沒有見面，直到6日晚間相關文章發出後，才知道的馬金瑜近況，「讓我太吃驚了」！扎西強調兩人雖然有矛盾，但他沒有施暴，文章中「被打到眉骨骨折」，是帶孩子去西寧檢查身體，回來路上發生了事故，一家人受傷了。

扎西也不明白為什麼妻子突然出走，他稱馬金瑜曝光這樣的文章，「是想火一把還是怎麼的」？整起事件也在微博上掀起熱議，有不少人抨擊家暴行為，但也有人指出事件充滿疑點，包括馬金瑜被家暴竟沒報警、沒有尋求婦聯協助，包括長期關注她的網友也翻出馬金瑜在2015到2017年間的文章或是行程，可以看到她仍對外宣揚愛情童話，她甚至曾到大學演講，要學生相信愛情，這起家暴事件曝光後，外界都認為馬金瑜的做法和身為記者的身分不太符合。

(中時新聞網)