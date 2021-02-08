台灣燈會因新冠疫情停辦，打造完成的主燈「乘風逐光」，交通部觀光局考量評估後，擬放置在高鐵新竹站正前方，屬交通部鐵道局產權的閒置空地上，新竹縣政府對觀光局規畫表示樂觀其成，也將全力配合。

縣府交旅處長游志祥表示，觀光局長張錫聰4日親電縣長楊文科表達可能會在竹北規畫設置「乘風逐光」，楊縣長回應表示「樂觀其成」，必將全力配合，並指示縣府團隊預先規畫有關藝術裝置展出、周邊交通規畫、停車動線及現場防疫措施等。

游志祥說，這處鐵道局所有的土地有1萬餘平方公尺，目前保留有大樹成蔭的土地公廟，若觀光局在處設置台灣燈會主燈，勢必可帶動周邊觀光熱度，成為新竹縣全新觀光地標。

游志祥指該裝置藝術施工期需1個半月，將待交通部觀光局指示後，再決定後續事宜，但縣內觀光、旅館等相關同業公會聽此消息皆表示相當期待，全新的地景藝術裝置勢必能為受疫情影響之觀光產業注入活水，帶動周邊觀光人潮及觀光產業經濟發展。

縣府表示，「乘風逐光」以108根竹子打造，利用機械動能，呈現風動，不僅具有新竹在地意象、元素，且結合科技、藝術與未來感，是相當令人期待藝術裝置作品。

(中時 )