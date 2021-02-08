新北市政府原民局今（8日）日起至8月22日在烏來泰雅民族博物館展出「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話特展」，過往由 yaya（泰雅族語母親）傳承給女兒的技法，隨著時代變遷，新一代的織女們以不同視野重現編織文化，『編織未來』將族群的織布文化織織不倦傳承下去。

展出主題為「經緯之間」織布與編織技法、「織織不倦」烏來織女們在文化斷層中接續傳統編織技藝，並奮力學習技藝後紛紛成立工作室將織藝再現。籌備近3年之久，特別與國立歷史博物館聯手規畫，一同展出烏來泰雅織女近年推動織藝復興的成果作品、手稿筆記與老照片。

新北市政府原民局今（8日）日起至8月22日在烏來泰雅民族博物館展出「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話特展」。（原民局提供）

新北市政府原民局今（8日）日起至8月22日在烏來泰雅民族博物館展出「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話特展」。（原民局提供）

新北市政府原民局今（8日）日起至8月22日在烏來泰雅民族博物館展出「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話特展」。（原民局提供）

新北市政府原民局今（8日）日起至8月22日在烏來泰雅民族博物館展出「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話特展」。（原民局提供）

亦展出國立歷史博物館所典藏泰雅傳統編織文物，讓社會大眾透過藝術展覽，從中感受近代原住民族女性在面對族群文化消逝時，勇於學藝、積極搶救與保存傳統文化，參與特展的織女不只泰雅族女性，還有太魯閣族李惠梅女士、鄒族高玉蘭女士、賽德克族蔡秋楓女士，從每一件色彩瑰麗的精緻手工創作品，散發著豐沛的生命力，讓大家看見烏來織女是如何在現代環境中重新學習泰雅編織技藝，以個人生命經驗中汲取養分， 轉化成創作動力，織出屬於自己的生命印記，令人為之動容及驚嘆！

開幕在泰雅歌謠表演中展開，歌聲及鼓聲樂器交錯，傳達原住民族文

化及活力，出席來賓有新北市原民局長羅美菁（Wagi．Taro），國立歷史博物館廖新田館長，國立歷史博物館展覽組江桂珍組長，新北市議會馬見 Lahuy．Ipin 議員，新北市烏來區周守信區長，烏來編織協會高秋梅理事長等人到場共襄盛舉。

羅美菁大讚本次特展主題名稱「經緯之間．織織不倦」，極具泰雅織女的精神，羅局長也分享，在民國80 年代政府機關投入資源來復振烏來編織產業，未來，盼透過泰博館這美好的場域空間，展出各具特色的展覽，讓新一代的人繼續承下去，烏來區是觀光生態資源豐富的好地方，文化底蘊的人文氣息也十分深厚，原民局這二年也推出馬告特展、獵人特展，今天登場是織女特展，讓大家更了解完整泰雅族歷史文化。

新北市政府原民局表示，去年與烏來區公所合作舉辦為期兩天的首屆

「烏來泰雅編織節」，更與國際知名設計師潘怡良團隊跨界策劃，將烏來區第一市民活動中心旁的織藝廊道，巧妙融入象徵泰雅祖靈的菱形圖騰， 與周遭環境完美結合，打造獨一無二的藝術廊道，已成為當地地景藝術新亮點。隨著春節連假到來，不妨再次拜訪烏來，感受山林間的芬多精、到老街享受美食之外，走進泰博館欣賞特展、漫步織藝廊道，體驗原住民族文化洗禮，一次體會身心靈及視覺的藝文饗宴。

有關特展詳情請到「烏來泰博館」官網查詢，前往觀展請先查詢開館時間，另防疫期間敬請配合入館「量測體溫」、「佩戴口罩」、「實名制登記」等防疫措施，此外，館內定期環境消毒、公共區域備有自動酒精消毒機，讓所有前來的民眾均可安心享受安全又開心泰雅文化特色之旅。

(中時 )