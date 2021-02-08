「我跟阿公迷路了，請波麗士幫幫忙！」日前1位外籍看護剛到台灣工作不到3個月，人生地不熟的她，幾天前的上午推著輪椅帶著高齡90歲的失智老翁到附近散步，結果竟迷路了，當時的她驚慌失措，太平派出所員警獲報後前往處理，機警的員警透過簡單英文溝通，得知該女子同鄉友人電話，順利聯繫到仲介公司，貼心的員警最後仍熱心協助老翁返家，才結束這場驚魂記。

太平警分局太平派出所警員張文彥、陳郁芬日前上午11時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「太平橋附近有外籍看護帶著1位老人疑似迷路了，請警方協助。」員警到場上前關懷，得知該名印尼籍女看護一大早推著輪椅帶著高齡90歲的老翁外出散步曬曬太陽，結果一不留神竟迷路了，當時老翁患有失智症狀，外籍看護又不太會說中文，頻表示「我跟阿公迷路了，希望波麗士的幫忙。」

兩位員警透過簡單的英文與她溝通，頓時讓她情緒安穩許多，最後員警順利透過她同鄉且在臺工作的友人順利取得仲介公司電話，獲知老翁家人電話及住址，最後由員警一路貼心引導返家。

家屬得知後非常感謝警方熱心協助，並表示因父親年邁最近才申請外籍看護照料，還有許多要適應的地方，所幸有警方的幫忙，才結束一場驚魂記。

(中時 )