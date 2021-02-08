春節假期在即，南市府觀旅局參照中央公布春節景點防疫措施重點，針對開放型及封閉型國家風景區規範，訂定了6處所轄景區之人流管制上限，圖為山上區花海。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

春節假期在即，南市府觀旅局參照中央公布春節景點防疫措施重點，針對開放型及封閉型國家風景區規範，訂定了6處所轄景區之人流管制上限，民眾可於出遊前先至「台南旅遊網」查詢6景區目前人流狀況。

其中，屬開放式景區的德元埤元埤荷蘭村入場人數管制8100人、葫蘆埤自然公園入場人數管制1600人；屬封閉型園區的雙春濱海遊憩區入場人數管制3330人、龜丹溫泉體驗池入場人數管制450人、虎頭埤風景區入場人數管制3000人、黃金海岸方舟入場人數管制380人。

觀旅局長郭貞慧表示，只要入場人數達容流量8成，觀旅局即會啟動管制措施，即時在台南旅遊官網最新消息公告，並建議民眾改至其他景區走春，如入園人數達管制人數上限時，除請民眾前往其他景區外，將採一出一進方式管制入園。以上管制措施，都是為了保障遊客健康，請遊客們配合，並可於出遊前先至「台南旅遊網」查詢6景區目前人流狀況。

另外，為避免熱門景點塞車及找停車位的困擾，觀旅局建議民眾戴好口罩多利用大眾運具出遊，並記得車內禁止飲食。此外，觀旅局也特別彙整了市府各局處春節期間靜態與動態活動資訊計60筆，建置了「台南行春」網站，並一併將熱門景點的春節疏運措施列入，讓民眾搜尋走春活動之餘，也能一次查詢熱門景點的交管措施，遵循管制路段與時間規畫，順利到達目的地。

此外，觀旅局也推出戶外踏青及賞花建議遊程，包含一日遊的後壁／鹽水區「花海藝文遊」、白河／東山區的「溫泉咖啡觀夕」、安平／中西區的「城市散步賞燈」，以及二日遊的鹽水／七股加北門學甲區「月津賞燈濱海行」、新化／山上加楠西區的「步道賞花農場行」等行程，加上所轄的「虎頭埤」、「德元埤」與「葫蘆埤」等三埤園區都有街藝表演的安排，就是要陪大家戶外踏青開心過年，詳細內容與景點路線也都可以在「台南行春」網站一站查詢。

(中時 )