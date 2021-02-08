雲林縣斗六市遭火害竹圍大橋復建完成，搶在農曆年前通車。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市遭火害竹圍大橋復建完成，搶在農曆年前通車。（張朝欣攝）

雲林縣政府8日舉行斗六市「竹圍大橋火害緊急復建工程通車典禮」，竹圍大橋去年9月因火災導致橋體受損，縣府1個月內即完成設計及工程發包，在不影響安全情況下，以最短時間完成橋梁復建，讓民眾在過年期間享有最便捷的交通網絡。

雲林縣長張麗善表示，竹圍大橋為縣道158線的延伸段，也是斗六工業區與雲科工業區重要聯外道路，去年9月20日發生嚴重火害，縣府當日即緊急封閉橋梁，改由東行線雙向通行，再經學者專家現勘，判斷橋梁結構受火害影響，為避免影響用路人安全及工業區周邊經濟效益，縣府在1個月內迅速規畫設計並完成發包，展開橋梁復建工作。

張麗善說，竹圍大橋火害緊急復建工程能在農曆年前完工，除感謝縣府及斗六公所團隊全力合作，更感謝義力營造願意承接這件工程，以及劦盛工程顧問公司的設計監造，讓竹圍大橋順利復建完成，並提前於農曆年前通車。

斗六市長林聖爵表示，縣府及義力營造用最有效率的施工速度，在過年前將竹圍大橋修復，讓道路恢復雙向通車，竹圍大橋不僅是通往2個工業區最重要的道路，也是斗六外環連接要道，感謝大家幫斗六市恢復完整路網，提升交通便利性。

雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅指出，雲科工是全國第5大工業區，區內許多廠商都是隱形冠軍，其貨櫃多藉由竹圍大橋運往世界各地，去年竹圍大橋發生火害後，縣府團隊非常迅速恢復這條橋的通行，充分展現其效率及執行力。

縣工務處長汪令堯進一步說明，火害造成竹圍大橋6支預力梁受損，需抽換重建，縣府動用第2預備金與斗六公所合力辦理，立即啟動復建作業，工程經費約1600萬元，去年10月20日開工，原訂於本月16日完工，為因應春節返鄉人潮，在品質不打折扣前提下，提前於農曆年前完成。

(中時 )