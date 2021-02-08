美國史詩浪漫災難電影《鐵達尼號》（Titanic）至今仍是經典，劇情改編自1912年發生的鐵達尼號沉船事件，最後男主角傑克遭凍死，剩女主角蘿絲還趴在木板上獨活，十分令人揪心，認真的網友甚至開始研究，如果木板其實能承受2人重量，或許結局就是喜劇了，對此，導演詹姆斯卡麥隆也給出答案。

導演卡麥隆坦言，傑克的死是藝術上必須作出的選擇，劇本就設定木板只能承受蘿絲一人的重量，他認為傑克就算不是凍死，也會遇到其他悲劇的致死劇情，不可能活到最後，一切都是為了電影藝術需要，不能只考慮物理因素，卡麥隆也補充，拍攝時他就待在水中，確保一個人能趴在上面兩天不會沉。

卡麥隆透露，由於傑克不知道3個小時後就會獲救，他原本覺得自己就要死了，為了讓蘿絲活下來，才讓她趴在木板上，自己泡在冰冷海水中，觀眾們所看到的就是他們想表達的，也因此他到現在還深信不疑，這塊木板只能讓一個人活下來。

導演認為無論如何，傑克都無法存活到最後。(圖/鐵達尼號劇照)

許多網友也表示理解，「曾經我也不懂，為什麼不能共享一塊木板，後來看到蘿絲在登記自己的名字的時候，冠上傑克的姓「道森」，蘿絲的這個舉動象徵著傑克沒有因此消逝，他永遠活著。我一輩子記得這無須言語，卻催人落淚的場景。這也是電影精髓的所在，成就永恆的經典」。

(中時新聞網)