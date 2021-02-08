嘉義縣新港鄉埤子頭滯洪池被發現地底有大量廢棄物，居民試圖釐清廢棄物來源。（張毓翎攝）

嘉縣府8日實地勘查；縣議員林秀琴（左）、陳文忠（右）、林于玲（中）接獲民眾陳情也到場關切。（張毓翎攝）

3年前823水災重創嘉義，嘉義縣政府規畫在新港鄉中庄村施作埤子頭滯洪池，防止洪水發生，但日前工地開挖時卻發現地底有大量廢棄物，附近農民獲悉，批重大建設竟成了廢棄物掩埋場，質疑是不肖業者半夜前來偷倒，憂心恐汙染鄰近農地和地下水源，要求主管機關查清楚。

附近地主陳永興表示，他太太在離滯洪池約2公里處種田，種出來的蔬菜，會交給農會至台北拍賣，秉持將心比心的態度，賣出去的菜，自己就要敢吃，絕不使用除草的農藥，並堅持在乾淨的土地上種植。

陳永興說，滯洪池除防洪功能外，也能蓄積雨水，以補注地下水源；附近農民上周五經過時，發現附近施工中的滯洪池，竟有大量廢棄物，若未妥善調查清楚，並清理乾淨，恐怕會汙染鄰近農地的地下水源。

埤子頭滯洪池因涉及私人土地，當初縣府計畫施作時，引發地方民怨，多次集結抗議，怒批縣府選址錯誤，以及徵收作業太過倉促。縣府水利處長林谷樺表示，目前徵收階段都已告一段落，100％同意，若還有疑慮者，可依法提起訴願及行政訴訟。

林谷樺說，埤子頭滯洪池總面積34公頃，集水面積約為74平方公里，比嘉義市面積還大，影響人口將近20萬人，已施工1年多，一期工程預計今年3月完工；二期正規劃設計中，並待中央核定經費，施作完成將提升地方防洪保護標準。

縣府水利處8日下午會同環保局、施工廠商實地勘查；縣議員林秀琴、陳文忠、林于玲接獲民眾陳情也到場關切，並要求縣府應追查行為人、詳細檢驗，此外完全將廢棄物清除後，才能繼續動工。環保局稽查人員表示，此多為一般生活垃圾，預計9日再到場開挖，以釐清廢棄物來源及性質。

(中時 )