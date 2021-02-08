統一獅今天與富邦悍將進行自辦熱身賽，是今年春訓首場對外比賽，獅隊今天推出古林睿煬先發，第1球就讓台南棒球場計分板亮出紅字，第2球更飆到155公里，讓休息室歡呼聲四起，但賽後他笑著說：「這是測錯的吧！」

3日的隊內紅白賽，古林睿煬就有出賽，他用35球先發2局無失分，最快球速來到149公里，今天同樣先發2局，用41球無失分，投出2次三振，僅被高國輝敲出深遠二壘安打。

今天古林睿煬一上場，第1球就投出150公里速球，下一球更來到155公里，不過富邦的測速槍僅側到147公里，另有一球現場測到148公里，但富邦測到152公里，也顯見他春訓狀態絕佳。

古林睿煬生涯最快球速有過152公里，今天看到球場測速槍顯示155公里，當下心想：「這是什麼，測錯了吧，這樣會被教練罵，說我又在催球速。」他坦言155公里是自己的目標，「但是出現在熱身賽真的太早了，今天這來得太突然。」

儘管2場熱身賽內容看似不錯，古林睿煬仍覺得有進步的地方，「雖然力量釋放的不錯，但還是有用球數的問題，球數容易落後，也容易被打者耗掉太多球。」

此外，古林睿煬過去在春訓階段都調整得不錯，但一到例行賽就容易碰到傷病問題，今年他也特別注意恢復及訓練強度，不讓自己再度陷入傷病困擾。

(中時 )