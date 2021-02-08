農曆春節將屆，連江縣四鄉五島一掃冬季的冷色調，各地傳來花訊，為大地點綴繽紛。（馬管處提供）

農曆春節將屆，連江縣四鄉五島一掃冬季的冷色調，各地傳來花訊，為大地點綴繽紛。（馬管處提供；攝影：陳建群）

農曆春節將屆，連江縣四鄉五島一掃冬季的冷色調，各地傳來花訊，為大地點綴繽紛。交通部馬祖國家風景區管理處表示，位於南竿的「勝天公園」因為步道兩旁滿樹的櫻花盛開，近2年攻佔遊客分享打卡的頁面，成為馬祖在地民眾和遊客詢問度最高的賞花景點。

四鄉五島也各有特色花卉和秘境，加上今年春節期間較往年提升的住房率，為馬祖的初春揭開充滿希望的序幕。

馬管處表示，馬祖每到1月份，山櫻花就開始綻放，南竿的中山門、津沙水庫一路往馬祖村，途經勝天公園就會看到兩旁盛開的櫻花。沿著步道慢行，眼前紅豔豔的花朵，映襯在樹林間，遠處還有遼闊的海面為底，令人心曠神怡。

到了馬港天后宮再祈願新年平安，是非常適合闔家「走春」的半日遊程。馬祖近年也種植了富士櫻，花期較山櫻花晚，大約2、3月時綻放，櫻花賞期拉長，就可以多浪漫1個月。

除此之外，遍布各島的紫珠、復育成功的豆梨，都是台灣難得一見的馬祖特有原生植物，值得一賞。尤其三月豆梨花開時，滿樹白花展現優雅，一點也不輸櫻花、桃花。春遊馬祖，感受大自然盛宴，花、雲、霧交會，四時節氣都是馬祖魅力所在。

(中時 )