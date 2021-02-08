桃園人挺桃園，朱右伯和陳美文捐防疫物資守護消防。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

自1月中旬衛生福利部桃園醫院發生院內感染事件後，中央流行疫情指揮中心、國軍及桃園市政府紛紛祭出各項防疫政策與應變措施，以防止疫情擴散，並期望能有效控制疫情。

然而隨著本土案例增加，桃園市政府消防局的防疫患者載送與轉院勤務也隨之增加，平均每天至少2件，在短短不到1個月的時間，防疫勤務量便已超過70趟。

身為桃園人的禾寶興業負責人朱右伯以及好人好事協會前理事長陳美文，行善不落人後，透過在該消防局服務的友人、防火宣導中隊長潘素美，分別贈與消防局第一大隊防護面罩500個及N95口罩150個，希望消防弟兄在執行防疫勤務時，能獲得最完善的防護。

桃園市政府消防局第一大隊副大隊長吳佰餘表示，非常感謝2位提供消防同仁防疫物資，讓消防弟兄在面對嚴峻的疫情時，不會感到孤單，此時此刻挺桃園不分你我，也相信桃園一定可以度過這次疫情難關。

(中時 )