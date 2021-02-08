近期罷免案成為政壇關注焦點，高雄市議員黃捷的罷免案以失敗告終，罷免萊委也已展開連署，最後結果將會如何，成為各界關注焦點。時常針砭時事的精神科名醫沈政男今(8日)在臉書寫下，罷捷在去年提出時，就已驚動綠營選民，但到了罷王成功以後，更嚇到民進黨了，接下來的罷萊委，只會嚇得更厲害！

沈政男8日在臉書提到，罷捷投票結果，另一個值得討論的點是，不同意票高達6萬多，等於是20多年來罷免史上首見，這怎麼解讀？大部分人很容易就歸因於民進黨在投票前夕的動員，或者之前罷王成功導致綠營選民危機感，「但其實去看TVBS去年的民調就會發現，當時說會出來投不同意票的選民就有14%至20.6%，也就是說，民進黨的動員大該只有一小部分效果，早在去年許多支持黃捷的選民，就已經決定出來投不同意票了。」

沈政男認為，總之，罷免案如今演變成，除了必須達到四分之一同意門檻，也須跟不同意方對壘了，因為，選民投罷免票的意願已經提高了，「罷捷在去年提出時，就已驚動綠營選民，但到了罷王成功以後，更嚇到民進黨了。接下來的罷萊委，只會嚇得更厲害！」

而罷捷宣告失敗後，黃捷說，「民主不是這樣玩的！」民進黨也說，「報復式罷免、公投，適可而止！」沈政男不認同地問，「歹勢，難道，民主一定要照著你們的方式玩啊？你們認可的罷免與公投，才符合公理與正義啊？有沒看到反萊豬公投，已經達成50萬份連署了？是不是史上最快？為什麼這樣的民意，你們不願意傾聽？因為蔡英文一聲令下，你們就唯唯諾諾了。說什麼，喔，年輕一代多麼自主、有想法，從萊豬案就可以看出，只是換了另一種方式來擁護領導人罷了。」

沈政男認為，接下來的罷瑤與刪Q，跟罷捷不一樣，因為反萊豬的意涵大幅提升，這些被罷免對象跟萊豬的連結也增強了許多，有人說這些萊委就只是挺萊豬，其他表現都沒問題，罷免欠缺正當性！但他直指，「拜託，光是挺萊豬，就是嚴重違背民意，有負選民的託付了。試問，當初你們選立委的時候，政見欄有說你們要挺萊豬嗎？如果當初你們寫進去了，還會當選嗎？至少陳柏惟絕對不可能當選，因為他跟對手顏寬恒差不了幾票。」

最後，沈政男說，所以說，罷免萊委為了反萊豬，而反萊豬不只為了顧食安，更是給民進黨震撼教育，讓他們知道，什麼叫民意必須高於黨意！

(中時新聞網)