雲林縣四湖鄉長蘇國瓏（中排左五）鼓勵生育以身作則生4兒女，家族3代逾百人。（蘇國瓏提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉受少子化影響，2018年起每年新生兒跌破百人，四湖鄉公所因此祭出生育補助，每名新生兒發放1萬6000元，鄉長蘇國瓏並以自身家族為例，3代同堂時超過百人，年節聚會人旺氣旺，藉此鼓勵鄉民多子多孫多福氣。

四湖鄉公所為提高新生兒出生率，訂定「雲林縣四湖鄉生育補助金發放辦法」，配合「台塑企業麥寮汽電股份有限公司促進電力發展營運協助金」，自今年元旦起發放生育補助，每名四湖新生兒補助1萬6000元，希望減輕民眾育兒負擔。

蘇國瓏8日率公所人員，前往4名1月份新生兒家裡發放生育補助金，強調鼓勵鄉民生育，必需完善育兒福利，儘管鄉內資源有限，仍全力為鄉親謀取育兒資源，感謝台塑企業的大力支持，公、私協力造福鄉里。

蘇國瓏以自己家族為例，父執輩有8男3女，同輩30餘人，下一代約百人，每年農曆過年家族聚會需席開10餘桌，熱鬧非凡，藉此鼓勵鄉民生育，有人手才可互相照顧、同心協力。

蘇國瓏說「人旺氣旺家庭就旺」，他本身有4名兒女，同輩大部分都育有3個孩子以上，每次家庭聚會，長輩話當年、同輩聊事業、晚輩打打鬧鬧，充滿天倫之樂。

蘇國瓏表示，四湖鄉人口自2005年出生人口低於死亡人口，20餘年來每年死亡人口數約300人，但出生人口從20餘年前的每年500餘人，下降至前年跌破百人的94人，去年維持在94人，出生率下降主因在於育兒花費太大，鄉民感嘆「養不起」。

首名領取生育補助金的陳媽媽說，感謝公所在過年前發放「大紅包」。這是第3胎，發現時已懷孕10周，但本來就計畫生3個，所以很開心，她覺得生1個真的太少了，希望小朋友有個伴一起成長，且只生1個，孩子長大後要照顧3、4個長輩，負擔會很重。

(中時 )