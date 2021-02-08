去年2月8日疫情升溫，曾停靠基隆港的鑽石公主號傳出有確診者，我國下令禁止國際郵輪靠岸，但寶瓶星號已在返台路上，指揮中心與基隆市長林右昌、時任行政院副院長陳其邁3人毅然決然讓郵輪停靠基隆，分批檢疫讓國人返家，林右昌今在臉書發文回顧，「我們守住了國門，守住了防疫的第一線」。

林右昌表示，2020年2月傳出鑽石公主號在日本染疫，而郵輪於同年1月31日曾停靠基隆，數名遊客下船在城市各角落遊走，當時得知狀況，天天與市府團隊、陳其邁和指揮中心指揮官陳時中開會、熱線，追查下船乘客走過的地方、搭過的計程車、可能接觸的人等，經過中央與地方共同努力，才完成一連串複雜的疫調。

林右昌說，當指揮中心下令禁止國際郵輪於我國靠岸，卻接獲乘載1738名旅客的「寶瓶星號」正在回台路上，而乘客絕大多數都是我國人民，依當時氛圍，不管船去過哪裡，民眾只要聽到郵輪就「皮皮挫」，上千名乘客更擔心自己像皮球一樣，在海上被踢來踢去，面對民眾的恐懼，最後他與陳其邁、陳時中密切通話後，決定讓寶瓶星號靠岸。

基隆市長林右昌與時任行政院副院長陳其邁不斷討論追查遊客動線。（摘自林右昌臉書／陳彩玲基隆傳真）

當時動用了中央流行病疫情指揮中心、海關、移民署、動植物防檢局、港務公司、航港局、海巡署、基隆港警總隊、保一、警察局、基隆港務消防隊、基隆市衛生局、國軍、船代公司等多單位 ，擬出A、B計畫。林右昌指出，經過9個小時的採檢，最終順利讓國人同胞可以平安回家。

林右昌說，當天他在辦公室等到了晚上10點，知道結果後，才放下心中的大石，他感謝市府團隊，能冷靜、快速的處理並提供專業意見，一起守住國門、守住國民的健康，而一年過去了，但疫情沒有因為時間匆匆而結束，他呼籲，國人不要忘記團結抗疫的初衷，繼續維持防疫的好成績，希望疫情盡快平息。

(中時 )