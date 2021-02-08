電動車大廠特斯拉帶動全球新能源車發展熱潮，特斯拉2020年依靠美國各州的生產線以及上海的超級工廠，繳交出全年逼近50萬輛的交車數，並預期在今年德國柏林、美國德州建設的超級工廠正在趕工。如今，有外媒報導指稱，特斯拉打算也在印度建設生產線，且遭印度兩地政府互搶設廠機會。

據新浪財經報導，整理這段期間外媒報導消息指出，特斯拉計畫在印度設廠，並藉此打入印度市場，該計畫的核心就是在當地建設生產工廠。相較於上海，特斯拉在去年就透露將在柏林、德州設廠，但柏林受到當地環保法規限制，導致建廠進度落後，甚至有可能暫緩的狀況，導致外界分析師預期特斯拉今年產能增長的目標受到質疑。

外媒消息提到，特斯拉長期以來就試圖打進印度市場，但由於印度當地基礎建設不足，相關政策以及電動車所需的電網配置市場也沒有發展基礎，導致特斯拉想進入印度市場困難重重。去年9月就有消息指出，特斯拉將在南印度重鎮、卡納塔克邦的首府邦加羅爾設立研發中心，並與該邦的工業部門進行磋商。

特斯拉執行長馬斯克也曾暗示，該公司將在2021年進入印度市場，主要是他的推文曾透露該公司的線上訂單系統將在今年1月上架。然而，印度的經濟文化中心馬哈拉什特拉邦，就曾向特斯拉提出邀請。

這使得印度這兩個大邦都在拉攏特斯拉駐點的機會。馬哈拉什特拉邦擁有更好的基礎建設，卡納塔克邦仍被列為特斯拉印度總部所在，但這也沒有排除將在馬哈拉什特拉邦建設超級工廠的機會。

不過，特斯拉目前都未宣布詳細內容，「特斯拉印度汽車及能源私人有限公司」（Tesla India Motors and Energy Private Limited）則是已在2021年1月8日成立。

(中時新聞網)