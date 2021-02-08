台南市政府經發局媒合13處公有零售市場及200家攤販，並與外送業者合作，推出市場年菜外送服務，8日在東菜市舉行宣傳記者會。（李宜杰攝）

新冠肺炎疫情升溫，為減少民眾出門採買年貨機會，台南市政府經發局媒合13處公有零售市場及200家攤販，並與外送業者合作，推出市場年菜外送服務。經發局指出，自2月6日至16日，民眾可透過合作外送平台下單，滿2000元，即可享受免運費優惠。

南市府指出，今年度的「年節外送服務大隊」，是由在地外送平台「小短腿」協助外送，自2月6日起至2月16日（大年初五）期間，民眾透過小短腿下單購買，南市府與業者一同合作，贊助消費者優惠，運費最低只要39元，限量前1500筆訂單，額滿為止，若公司行號團體訂購消費滿8000以上，即享免運費優惠。

經發局長陳凱凌表示，目前共有東菜市市場、虎尾寮市場、開元市場、新市市場、仁德市場、關廟市場、新營第三市場、麻豆市五市場、學甲市場、中山市場、柳營市場、西港市場、楠西市場等13處公有零售市場，共計32家販售年菜市場攤商響應加入市場年菜外送服務。

台南市長黃偉哲表示，傳統市場有大家懷念的古早味道，過年人團圓，就是要品嘗家鄉菜餚，回憶童年往事，但在防疫非常時期，希望透過市場年菜便利購，將大家記憶中的味道不間斷送到府上，同時也為攤商朋友開拓新的銷貨管道。

台南市市場年菜配合外送平台小短腿業者訂購外送攤商名單資訊，民眾可上「台南慶新年-年節好物線上購」官網（https：／／tainanshopping.tw／buy）查詢，訂購運費享有折扣，運費補助優惠限前1500筆訂單，額滿為止。

(中時 )