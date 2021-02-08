交通大隊表示，國道5號將於2月10日至14日每日凌晨0時至12時實施石碇及坪林交流道南向「入口匝道封閉」。（交通大隊提供）

交通大隊表示，國道5號將於2月10日至14日每日凌晨0時至12時實施石碇及坪林交流道南向「入口匝道封閉」。（交通大隊提供）

農曆春節將屆，春節假期自2月10日起至16日共7天，新北市警察局預判從9日下午後，各交流道、高架（快速）道路匝道口、周邊及交通瓶頸道路將出現龐大車陣，建議短途使用國1、省道或替代道路，長途使用國3。

交通大隊表示，國道5號將於2月10日至14日每日凌晨0時至12時實施石碇及坪林交流道南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口僅開放大客車通行，坪林南向入口僅開放國道客運通行，沿線均有員警及義交執行管制及勸離，不依管制駛入國道之車輛，國道公路警察將依規定逕行舉發，籲請用路人配合管制。

春節連假期間預估車潮較多，新北警於9日針對轄區車站幹道、交流道、百貨商圈規劃交通崗66處、警力336人及義交86人，並於春節每日重點時段針對風景區規劃交通崗72處、警力307人及義交96人，若發現有交通壅塞情形，即時派遣警力疏處；另於連假期間派遣空拍機小隊，前往各風景區執行空中路況查報工作，即時機動調整勤務部署，以提升車流運行效率。

新北市政府交通局針對春節連假期間各風景區、活動、交通管制措施彙整製作新北市政府春節駕期-交通資訊懶人包（網址 http：／／atis.ntpc.gov.tw），提供出遊返鄉民眾參考。

另高速公路1968亦可查看最新路況及管制相關資訊，以利選擇最佳返鄉或出遊路線。若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣（0800-000123）、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

(中時 )