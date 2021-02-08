為了迎接金牛年，華南銀行特別在春節期間（除夕至初五）舉辦「金牛賀新春，華銀紅包財臨門」活動，給新臺幣SnY的客戶優先體驗，使用「華銀支付」完成QR Code消費扣款（50元以上），除可享有2％的nPoint點數回饋，再連抽6天nPoint 1,000點「紅包禮」，另外還有限量1,000名的首次綁定消費「新春禮」，免抽獎再送nPoint 1,000點，最高可得7,000點，「一筆消費、三重優惠」，希望每個客戶在新年伊始，就能感受到華南銀行滿滿的祝福與誠意。

現今的民眾已習慣聰明消費，在享受購物的同時，還可以立即獲得回饋，華南銀行去年底推出「nPoint」紅利集點會員服務，客戶透過「華銀支付」以QR Code扣款消費，高達實際付款金額2％的「nPoint」點數即時入帳，在下次消費時就可以直接抵用，而且回饋範圍不受限制，在全台15萬台灣Pay商家，如：四大便利商店、台北101、義美、寶雅、屈臣氏、85度C等皆可折抵，「全通路、高回饋、最即時、超有感」，完勝其他行動支付業者和多數信用卡回饋。

2020年11月華南銀行推出升級版「SnY APP」，採用數位創意藍圖方式設計，並首度引入「減法思維」獨立出單一數位存款帳戶，主動過濾會干擾客戶的雜訊。因此，SnY APP首頁只放了轉帳、華銀支付（QR Code收付款）、繳稅、繳費等大多數客戶最常用的功能，客戶可在登入後直接使用想要的服務，快速又便利的操作體驗廣受好評，也讓用戶數呈現倍數成長。

華南銀行蓄積數位創新能量多年，近年逐步收穫成果，去年以「『AI』+『Open API』，打造華南銀行跨通路A +平台」，全方位應用AI在行動銀行、智能客服、防制洗錢與詐騙上，並且透過創新API應用，將金融服務融入於客戶生活場景，串接超過1,000家企業公司，每個月交易量超過300萬筆，也創下連續三屆獲得素有金融界奧斯卡之稱的菁業獎「最佳數位金融獎」佳績。

(工商 )