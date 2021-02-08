一名男友日前從朋友得知拍攝Swag成人影片月收入可高達30至40萬，女友也提出2人一起拍，可額外賺錢，他起初心想影片主角反正是他與女友，正準備答應時，他又想到影片多是無碼，「等於我女友會被那些變態看光光」，最後他斷然拒絕。

該男友在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他和女友有個共同的情侶朋友，對方有在Swag平台上拍成人影片，以觀看流量賺取額外收入，月收可達30至40萬，他當下聽到後心想「老子做牛做馬也才5萬的薪水」，沒想到女友聽完後，日後突然向他提出「欸，我們要不要也來拍？」

男友原本想答應女友一起拍Swag成人影片的請求，但想到影片多是無碼，最後仍拒絕。（圖／翻攝自臉書「靠北女友2.0」）

男友坦承聽到賺取的金額後，當下的確有想與女友拍攝的想法，他認為反正影片主角是他和女友，但他又突然想到另一層面，因為Swag的影片大多為無碼影片，「等於我女友會被那些變態看光光，我實在無法」，他在臉書上發文詢問網友意見。

許多網友表示支持他與女友拍攝，留言說「支持你拍，拍了麻煩給番號」、「你這個人怎麼這麼自私，拍啦」、「總比你女友背著你找別人拍好啊」、「高薪本來就是要付出很大的代價」；也有人持反對意見，留言說「拍那個受傷的是女孩尊嚴，到那裡去都被認出來，尷尬是自己」。

據了解，台灣的AV產業酬勞真的驚人，許多年輕女子不畏長相曝光投入女優行列，原因就是酬勞驚人，一支片約拍攝一天完成，可拿10萬到20萬元，之後若「下載率高」，每支片酬甚至可喊價到40萬元。

(中時新聞網)