中央疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，衛福部桃園醫院內部群聚感染風險暫時解除，宣布7日零時起取消桃醫員工及1月6起至部桃門急診病人的健保卡「自主健康管理」註記，強調「桃醫現在是全台最安全的醫院」。對此，前民進黨立委沈富雄直言，新冠病毒在台灣只剩三道缺口，「國境、防疫全責醫院、醫護人員家庭」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(中時資料照)

對於桃園醫院清零計畫採檢結果，陳時中說，評估該院內部持續感染風險解除，目前已不具危機，部桃過年後可恢復運作。桃園市長鄭文燦7日出席指揮中心記者會分享心得表示，這次疫情震央在桃園，在中央與地方合作下，把疫情控制在最小範圍內，「桃園不是疫區」，並沒有擴散或造成不明感染。

沈富雄8日在臉書發文回應，桃醫喧騰多日，攪得人心惶惶，草木皆兵的部桃事件就是如此單純，這在其他國家絶對不會也無暇把它當一回事，陳時中卻一度臉上發青，防火牆外，再加防火牆，現在事過境遷，一定是「大內宣為防疫大成功，卻不計白廢了整個春節商機」。

沈富雄說，他的大膽看法是，台灣自從去年下半年起，因為怕死與怕罰而全民戴口罩已經建構起銅牆鐵壁，此一病毒在台灣只剩三道缺口：「國境、防疫全責醫院、醫護人員家庭」。沈富雄認為，萬一病毒破此三關，而溢出醫護家庭，則它面臨的是一片銅牆鐵壁，無路可去，不日即夭折矣。不用大舉消毒，也不必清零，「這種情境是台灣獨有，世界各地絶無僅有」。

沈富雄也提出6點建議衛福部長陳時中，第一，機場全面快篩，呈陽者收治，呈陰者放行。第二，醫護人員儘快打疫苗。第三，新匡列的如快篩採陰不必居家隔離。第四，防火牆能免則免，勞師動眾，收益有限。第五，在八大類場域活動時的限制可以放寬。第六，對人民應實情以告，不要動輒恫嚇，無端製造恐慌。

銅牆鐵壁中建構防火牆是多此一牆 部桃事件已近尾聲，前進指揮所解編，我來做個總結。 首先，修正一下疫情族譜圖，因為多了一例：案例924，而且原圖的日期是中央記者會發佈日，修改為確診日。 結論： (一)病人總數20，比我預期的少於25，差... 由沈富雄發佈於 2021年2月7日 星期日

(中時新聞網)