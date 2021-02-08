南市府衛生局8日宣布，考量近期北部醫院感染事件風險已相對降低，且適逢春節連續假期，自9日起，本市36家醫院、79家一般護理之家、24家產後護理之家、3家精神護理之家、140家住宿型長照機構（含115家老人安養養護機構、25家教養機構），全面恢復訪客探病（視），以每日1時段為限，同一時段探病人數，醫院每床至多2人、護理之家及住宿型長照機構每床至多3人（含兒童）。

衛生局提醒，民眾於春節連假期間，除非有醫療需求，應避免前往醫院；若需前往就醫，請配合醫院感染管制規範，持健保卡刷卡進入，並遵守院內動線規畫指示移動。衛生局同時呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。

衛生局也說，另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及醫院相關管理措施。此外，陪病者主要工作是照顧病人，應盡量待在病房內，減少院內不必要之移動或和其他陪病者聊天，並落實勤洗手、自我健康監測，如出現身體不適，請主動告知醫院相關人員。

(中時 )