2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）將首次推出虛實整合（Online-Merge-Offline，OMO）展覽平台—「COMPUTEX 2021 Hybrid」，以「實體展」與「#COMPUTEXVirtual線上展」結合的創新模式，賦予高精準度的參展及觀展體驗，並同場加映「#InnoVEXVirtual線上展」，協助指標企業及與新創公司提升參展成效。

COMPUTEX實體展七大主題

COMPUTEX將於6月1日至4日在台北南港展覽館以實體方式展出，展覽將以七大主題貫穿展會及周邊活動，包含第五代行動通訊（5G）、人工智慧與物聯網（AI & IoT）、邊緣運算（Edge Computing）、高效能運算（HPC）、資訊安全（Cyber Security）、電競（Gaming）、創新與新創（Innovations & Startup），完整呈現臺灣資通訊產業在全球獨霸的高階供應鏈實力。

COMPUTEX的創新與新創展區（InnoVEX）將移師台北南港展覽館1館展出，提供新創公司與全球科技大廠同場較勁的舞台，不僅為高科技產業注入創新能量，也大幅拉近新創與買主間的距離。

#COMPUTEXVirtual線上展

#COMPUTEXVirtual將於5月31日至6月30日展開為期一個月的線上展，並同場加映#InnoVEXVirtual線上展，以「虛擬展示」、「前瞻趨勢」、「商機媒合」、「精準推薦」為四大特色與重點：

＊洞見未來科技，資訊不延遲 —「前瞻趨勢」（Tech Insights）：以線上同步播放的方式，為全球與會人士帶來前瞻科技觀點及大廠動向，內容涵蓋COMPUTEX Forum、InnoVEX Forum、國際大廠主題演講、展場直擊、新產品搶鮮報與合作單位技術研討會等活動。

＊24小時線上展示，產品不錯過 —「虛擬展示」（Virtual Display）：透過虛擬攤位將參展廠商產品以影片及視覺化展示，搭配互動交流功能，促成買賣雙方快速連結，零時差地把握每筆商機。

＊多管道互動交流，對話不打烊 — 「商機媒合」（Matchmaking and Networking）:利用視訊洽談、會議預約與即時文字對話機制，突破國界的藩籬與限制，建立參展廠商與買主最即時的互動交流機會。

＊數據驅動精準行銷，商機不放過 — 「精準推薦」（Hyper-Personalized Recommendation）:利用人工智慧科技(Artificial Intelligence)從龐雜的資料數據中分析參觀者行為與輪廓，辨識參觀者對ICT產品與產業興趣，線上展將主動提供客製化推薦觀展清單、活動資訊，提升媒合精準度並創造商機。

COMPUTEX Hybrid國際線上說明會

#COMPUTEXVirtual線上展及#InnoVEXVirtual線上展現已開放報名參展，為協助廠商了解COMPUTEX如何跨越時間與空間限制，以新平台、新型態和新智能的形式，帶領全球科技生態系共築新常態的商業模式，外貿協會將於3月3日辦理海外線上說明會。

(科技)