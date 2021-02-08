中廣董事長趙少康曾呼籲「這波罷免後」是不是可以停了，引發外界認討論，但他今(8)日澄清，沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤，而是指檯面上罷免結束後，藍綠雙方可以檢討罷免制度。對此，前立委林正杰回顧趙少康近日的言論指出，這證明了國民黨沒有救世主和超級英雄，並建議國民黨若要再起，應建立黨內民主機制。

針對日前呼籲停止罷免所引發的爭議，中廣董事長趙少康上午在中廣流行網「趙少康時間」節目中表示，他絕對沒有提過不要罷免台灣基進立委陳柏惟及民進黨立委吳思瑤。

對此，林正杰今在臉書上以趙少康曾提及的「台灣亡國論」、「停止罷免」以及「提名黎智英諾貝爾和平獎」為例指出，趙少康才宣布恢復國民黨籍，馬上就有了不少爭議性言論， 這證明了國民黨沒有救世主、沒有超級英雄。

林正杰認為，國民黨如果要再起，應該建立黨內民主機制，集體領導、公開討論、民主協商、少數服從多數、多數尊重少數。同時，林正杰更在另一篇臉書貼文中，表達對趙少康稱黎智英可提名諾貝爾和平獎的言論表示不滿。

網友們也留言回應，「看來杰哥輩份夠也持平、公允；或許出面整合還有希望」、「政治金童也蒙塵了」、「就是因為如此，才要把趙造成救世主」、「國民黨要東山再起就是要宋楚瑜領軍」。

(中時新聞網)