疫情下劇院該如何生存？英國具影響力媒體《The Stage》發表一份調查報告，分析格陵蘭、瑞典、丹麥、美國與義大利等國的表演藝術產業現況，其中提到台中國家歌劇院除了實體演出未停擺，同時錄製多種影音節目，持續和觀眾保持溝通，作法值得參考。

《The Stage》曾在去年9月以海島國家藝文場館如何面對疫情為題，報導歌劇院的應對之道，包括將駐館藝術家王連晟科技藝術作品《無光風景》轉為線上直播演出，以及透過擴增實境沉浸式體驗《看見你的自由步》展覽等。

在今年1月底的報導中則提及，歌劇院在疫情期間打造雲端學習，短時間製作各式主題影音內容，提供多元具趣味性的藝術學習短片，為觀眾打造沉浸式學習體驗，也讓藝術家和觀眾在疫情間，不因演出取消或是無法近距離接觸，而失去體驗藝術的機會。

此外，報導中提到，為了防疫，歌劇院在硬體設備上也有改變，如紙本節目手冊數位化，館內電梯按鈕換成非接觸按鍵及語音控制系統，體溫檢測由紅外線熱感應儀取代人工測量等方式。

台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，未來會繼續發展自製節目，同時會持續與國內外場館進行結盟與共製，「讓創作的能量不受封閉的國界所限制，持續交流、激盪，希望藉此創造更多的工作機會，持續為表演藝術界注入動能。」

目前推出的影片節目包括《劇場禮儀》動畫短片，透過「遲到篇」、「噪音篇」、「光害篇」、「食物篇」、「花束篇」、「健康篇」、「拍手時機」等，7個發生在劇場前台及觀眾席的小故事，介紹劇場禮儀，此外還有脫口秀《啊我就看不懂舞蹈》、虛擬演技選秀節目《台灣好演技》等。

(中時 )