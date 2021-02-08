分手後有些人會與前任情人繼續聯絡，甚至不排斥重新交往，星座專家艾菲爾老師分享，在2021上半年，獅子座、摩羯座、天蠍座、巨蟹座的人最有機會和舊愛復合，不過獅子座、摩羯座很可能是再續孽緣，因此一定要多謹慎考慮；天蠍座、巨蟹座則是正緣復合，甚至可能會在今年閃婚。

【孽緣復合星座】

▍1.獅子座

獅子就算在上半年復合了，恐怕也只是孽緣復合。如果你還是與他重新在一起了，有可能過去你們吵鬧爭執的問題還是無法解決，而且父母對於他的看法，還是保持不支持、不喜歡的態度，因此你們會繼續爭吵，還會被周遭所有人反對，勉強復合只是用責任、壓力綁住對方，兩人都為此感到不快樂，種種因素下，最後只能不了了之。

▍2.摩羯座

上半年摩羯復合的機率不大，就算復合了，恐怕也是難以長久。當初分手時，對方已傷你太重，相較於過去為了愛情低聲下氣、傻傻付出的你，現在的你反而享受一個人的輕鬆自在，凡事都將自己放在第一順位，終於有時間可以好好愛自己，不需要再為了誰的一舉一動、一言一行而牽動自己內心的情緒。過往那種心情時而放晴、時而緊繃、時而地動山搖的日子，雖然愛著對方，卻常常感到疲憊，你擔心復合之後又必須過著這樣的日子，還不如再單身一陣子。

【正緣復合星座】

▍1.天蠍座

你們原本就是專屬於彼此的「對的人」，只是過去你們在天不時、地不利的時候交往，時機不對，也只能就此分開，之後就算見過許多形形色色的人，但始終都無法忘記對方。要恭喜你，上半年你們將大有機會復合，這次將沒有任何外在因素來干擾你們，過去的分離也讓你們更加成熟、更懂得珍惜這段感情，屬於「正緣復合」的你們，如果順利再續前緣了，那麼你非常有可能在今年就會結婚！

▍2.巨蟹座

過去你們之所以會分開，可能是因長輩反對，兩人的家庭背景稍有落差；或因為兩人個性的差異過大，導致時常爭吵，而漸漸沒了聯繫。但今年上半年就是你們復合的時間點，你們的人生經歷更加豐富了，不再執著於瑣碎小事，而且你們為了能夠擺脫過去與現實的阻礙，其實彼此都默默做了很多努力，只為了能夠重新在一起。在解決了原有的問題後，這次你們終於可以順利走在一起，甚至會因為不想再錯過對方，而在上半年就閃電結婚。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)