疫情升溫，最辛苦的就是第一線的醫護人員，歐客佬精品咖啡有感於第一線防疫醫護人員，不僅24小時不分晝夜輪班抗疫，所有的辛勞和汗水都讓大家非常感動。因此，歐客佬日前贈送1,000包「世界冠軍掛耳咖啡」給衛福部桃園醫院，讓無私奉獻的醫護人員，第一時間品嚐到最好的咖啡，慰問他們的辛勞。

歐客佬精品咖啡執行長王信鈞表示，這批掛耳咖啡是歐客佬今年與世界盃烘豆大賽前三名烘豆大師合作，預計推出的「世界頂級烘豆大師調配豆」全球獨家風味，原本今年三位大師要把他們得獎的咖啡配方，帶來拜訪台灣，但因全球疫情爆發，無法親自前來台灣，因此先把配方跟烘焙曲線寄過來台灣。

王信鈞強調，歐客佬採用冠軍的參數，烘焙出第一批的掛耳咖啡，要讓部桃的醫護人員，第一時間品嚐到最好的咖啡，慰問醫護人員的辛勞。

值得一提的是，歐客佬在榮獲「台中市十大伴手禮」首獎的加持下，今年的年節禮盒大熱銷，業績明顯成長約1成。

(工商 )